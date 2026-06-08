Argentina alcanzó un nuevo récord en materia de donación de órganos al registrar durante mayo 109 procesos de donación, la cifra mensual más alta desde que existen registros en el país. El dato fue confirmado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y representa un nuevo avance para el sistema nacional de trasplantes.

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El número supera la marca anterior de 96 donantes registrada en junio de 2025, año en el que el país ya había alcanzado la mayor tasa de donantes de su historia, con más de 20 donantes por millón de habitantes.

Gracias a estos procesos de donación, 228 pacientes que se encontraban en lista de espera pudieron recibir un trasplante. Durante mayo se concretaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Además, otras 139 personas accedieron a un trasplante de córneas.

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Las donaciones se realizaron en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Misiones, San Juan, Jujuy, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el organismo destacaron que la actividad continúa mostrando una evolución positiva. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, lo que representa un crecimiento del 13,6% respecto del mismo período del año anterior.

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El récord se produce en un contexto de crecimiento sostenido de la donación en Argentina, impulsado por el trabajo coordinado entre hospitales, organismos provinciales y el INCUCAI, además del impacto generado por la Ley Justina, que convirtió en donantes a todos los mayores de edad que no hayan manifestado expresamente su negativa.

A pesar de los avances, miles de personas continúan esperando un órgano o tejido para mejorar su calidad de vida o acceder a un tratamiento que les permita seguir viviendo. Por eso, desde el sistema sanitario remarcan la importancia de seguir promoviendo la donación como un acto solidario capaz de salvar múltiples vidas.

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