La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una nueva herramienta digital que permitirá a los ciudadanos denunciar conductas peligrosas de conductores a través de WhatsApp.

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La iniciativa busca ampliar la participación de la comunidad en la prevención de siniestros viales y facilitar la detección de infracciones que representen un riesgo para terceros. A través de este sistema, cualquier persona podrá enviar información sobre maniobras imprudentes observadas en la vía pública.

Entre las situaciones que podrán ser reportadas se encuentran el exceso de velocidad, adelantamientos indebidos, cruces de semáforos en rojo, conducción temeraria, uso del celular al volante y otras conductas que pongan en peligro la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

Para realizar una denuncia, los usuarios deberán enviar por WhatsApp imágenes, videos o datos que permitan identificar la infracción. La información recibida será analizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que podrá remitir las actuaciones a las autoridades competentes para evaluar posibles sanciones.

Desde el organismo destacaron que la herramienta apunta a complementar las tareas de fiscalización y control ya existentes, incorporando a los ciudadanos como colaboradores en la detección de comportamientos peligrosos en calles y rutas.

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La implementación forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la siniestralidad vial y promover una conducción responsable. Según indicaron desde la ANSV, el uso de nuevas tecnologías permitirá agilizar la recepción de reportes y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan derivar en accidentes.

La herramienta ya se encuentra disponible y busca convertirse en un canal directo entre los ciudadanos y los organismos encargados de velar por la seguridad vial en todo el territorio nacional.

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