Los ingresos de quienes trabajan para plataformas de delivery continúan bajo presión frente al aumento de los gastos básicos. Según un informe de la Fundación Encuentro correspondiente a marzo de 2026, un repartidor necesita completar 453 pedidos para cubrir las necesidades de un hogar compuesto por cuatro personas.

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El relevamiento utilizó el Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio, una herramienta que compara el dinero recibido por cada entrega con distintos consumos cotidianos. Durante el mes analizado, la remuneración media por viaje entre las aplicaciones fue de $3.165,20.

Con ese valor, un trabajador debe realizar 320 recorridos para alcanzar un ingreso individual promedio y 250 para pagar un alquiler. Además, cubrir la canasta de crianza de un niño requiere 175 servicios, mientras que llegar al Salario Mínimo, Vital y Móvil demanda 111.

Los gastos propios de la actividad también reducen lo obtenido. Llenar el tanque de combustible de una moto equivale al pago de dos repartos, mientras que la cuota mensual del monotributo representa aproximadamente 13.

El estudio detectó, además, una diferencia creciente entre las principales empresas. PedidosYa actualizó en marzo el pago promedio por entrega hasta los $3.924, lo que permitió amortiguar parte del efecto de la inflación. Rappi, en cambio, mantiene sus valores sin cambios desde octubre de 2025, situación que provocó una pérdida constante del poder adquisitivo de sus trabajadores.

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El análisis, que observó la evolución entre julio de 2025 y marzo de 2026, concluyó que el ingreso de los repartidores depende de que las tarifas de las aplicaciones acompañen el costo de vida. Cuando los pagos quedan congelados, deben realizar cada vez más viajes para mantener el mismo nivel económico, mientras que las actualizaciones brindan apenas un alivio temporal si luego vuelven a quedar por debajo de la inflación.

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