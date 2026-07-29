El sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires atraviesan jornadas con elevada humedad y temperaturas dispares para el invierno, en un contexto que, según el meteorólogo Sebastián Pagliarino, derivará hacia un cambio significativo del tiempo a partir del fin de semana por el desarrollo de una ciclógenesis.

Ads

Al analizar la situación actual, el especialista indicó en diálogo con El Marplatense que el cierre de mes se presenta con abundante humedad en la franja costera y la región pampeana. No obstante, precisó que durante el tramo central de la semana “el viento estará predominante del sector sur con un aire mucho más fresco”, lo que permitirá contener de forma momentánea los valores térmicos.

Pagliarino advirtió que este escenario estable será transitorio. “A partir del jueves comienza a incrementarse la humedad, el viento del sector norte y también la chance de precipitaciones”, señaló, anticipando la llegada de un sistema frontal desde el sur que impactará en la provincia. En esa línea, agregó que “desde el viernes arribará a nuestra región y activará tormentas con lluvias de variada intensidad”.

Puede interesarte

El punto más crítico se registraría entre viernes y sábado, cuando se profundice un centro de bajas presiones sobre el territorio bonaerense. “Se va a comenzar a gestar una ciclógenesis sobre la provincia de Buenos Aires, por lo que las tormentas y las lluvias van a estar presentes sobre el fin de semana, algunas de variada intensidad, donde el Servicio Meteorológico indicará alertas para toda la región”, explicó.

Finalmente, el meteorólogo sostuvo que el sistema provocará una nueva rotación del viento y el ingreso de una masa de aire más frío hacia el domingo, momento en que las precipitaciones tenderán a cesar y dará inicio una mejora gradual de las condiciones climáticas de cara a los primeros días de agosto.

Ads

Ads