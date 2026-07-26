En el marco de la convocatoria 2026, un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) lidera desde Argentina el proyecto internacional CAFFEINE, una iniciativa financiada por la Unión Europea para convertir residuos de café en insumos sostenibles mediante procesos biotecnológicos.

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El desarrollo científico alcanzó un puntaje de 98,4 sobre 100 puntos en el proceso de evaluación externa. De este modo, se posicionó entre los 81 proyectos seleccionados sobre un total de 416 postulaciones globales y accedió a un presupuesto de 1.096.040 euros.

La dirección científica del proyecto está a cargo de Fernando Muñoz y Gabriela Guevara. Ambos son docentes e investigadores del Grupo de Bioquímica Vegetal perteneciente al Instituto de Investigaciones Biológicas, dependiente de la UNMDP y el CONICET.

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La propuesta busca revalorizar la materia orgánica residual derivada de la cadena de producción y consumo de café. El objetivo es crear insumos sostenibles combinando procesos de extracción verde, nanotecnología, ingeniería de biomateriales y fisiología vegetal orientada a la agronomía sustentable, en línea con el Pacto Verde Europeo.

La iniciativa articula una red internacional de cooperación científica e industrial compuesta por la Universidad Nacional de Mar del Plata junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Nacional y Capodístrica de Atenas, la Fondazione Edmund Mach, la Universidad del Valle y AGROSAVIA. La nómina del consorcio se completa con firmas biotecnológicas y del sector agroalimentario como Coffee is Incapto SL, Pharmagnose, Sphera Encapsulation, CoffeeFrom y Rete Europea dell’Innovazione.

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Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP destacaron que el financiamiento bajo el programa de acciones Marie Skłodowska-Curie consolida el posicionamiento de la universidad pública marplatense en redes globales de investigación y desarrollo. Asimismo, esta oportunidad impulsa la transferencia tecnológica con un impacto ambiental y productivo directo.

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