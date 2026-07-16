El mapa de las aplicaciones de reparto podría modificarse de manera profunda en la Argentina. Uber presentó una propuesta para adquirir Delivery Hero, el grupo alemán que controla PedidosYa, por lo que la plataforma local pasaría a integrar la estructura de la compañía estadounidense si la operación obtiene todas las autorizaciones necesarias.

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El anuncio se produce mientras Uber Eats prepara su regreso al país después de haberse retirado en noviembre de 2020. El relanzamiento comenzó en Mendoza y contempla una expansión hacia Córdoba, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires. De concretarse la compra, Uber administraría simultáneamente su propia aplicación de entregas y una de las marcas más consolidadas del mercado argentino.

Por ahora, la propuesta no generará cambios inmediatos para usuarios, restaurantes ni repartidores. Delivery Hero y Uber continuarán funcionando de forma independiente hasta el cierre del proceso, proyectado para la segunda mitad de 2027 y sujeto a la aceptación de los accionistas y a las aprobaciones financieras y de defensa de la competencia.

Uber ofreció pagar 41,50 euros en efectivo por cada acción de Delivery Hero. Ese precio asigna a la totalidad de la empresa un valor aproximado de USD 14.800 millones, que se reduce a unos USD 13.700 millones al descontar las participaciones que la firma estadounidense ya había comprado previamente.

Antes de formular la oferta, Uber poseía directamente el 24,77% del capital y mantenía una exposición adicional del 11,74% mediante derivados financieros. Prosus, principal accionista de Delivery Hero y grupo propietario de Despegar, se comprometió a vender su participación cercana al 17%. Con esos títulos, el interés económico de Uber alcanzaría alrededor del 53%.

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La propuesta deberá conseguir la adhesión de al menos el 50% del capital más una acción. Los directorios ejecutivo y supervisor de Delivery Hero respaldaron inicialmente la combinación, aunque su recomendación formal se conocerá después de analizar la documentación definitiva, que también tendrá que ser autorizada por el organismo de supervisión financiera alemán.

La eventual integración formaría una red con actividad en 99 mercados y un volumen bruto de operaciones de USD 236.000 millones registrado durante 2025. Uber busca ampliar el alcance internacional de su negocio de reparto y casi duplicar la cantidad de países en los que ofrece al mismo tiempo servicios de movilidad y entregas, que pasarían de 34 a 58.

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