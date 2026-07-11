Con la Selección argentina instalada en la recta decisiva del Mundial 2026, cada vez son más los hinchas que buscan una forma de ver los partidos sin delay, el retraso que presentan muchas transmisiones por internet y que, en algunos casos, puede oscilar entre 20 y 60 segundos, según la plataforma utilizada y la calidad de la conexión.

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La diferencia entre lo que ocurre en la cancha y lo que se ve en la pantalla se convirtió en una de las principales molestias para los fanáticos, que muchas veces terminan enterándose de un gol por los festejos de los vecinos o por las notificaciones del celular antes de verlo con sus propios ojos.

Ese interés quedó reflejado en un informe de Mercado Libre, que reveló que las búsquedas de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) crecieron un 2.112% en su punto máximo, registrado el 29 de junio, en comparación con la semana previa al inicio del Mundial. El dato muestra cómo miles de usuarios comenzaron a buscar alternativas para reducir al mínimo la demora de las transmisiones.

La explicación está en la tecnología utilizada para distribuir la señal. Las plataformas de streaming procesan el contenido antes de enviarlo a cada dispositivo, lo que genera varios segundos de diferencia respecto del evento en vivo. En cambio, la Televisión Digital Abierta ofrece una transmisión mucho más cercana al tiempo real y, además, es gratuita, ya que solo requiere una antena compatible y un televisor con sintonizador digital integrado, o un decodificador, en los equipos más antiguos.

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La televisión por cable tradicional también suele presentar un retraso menor que los servicios de streaming, aunque generalmente superior al de la TDA.

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Para quienes eligen seguir los partidos por internet, los especialistas recomiendan conectar el televisor o dispositivo mediante un cable Ethernet en lugar de utilizar Wi-Fi, cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda y evitar que otros equipos de la red estén realizando descargas o reproduciendo contenido al mismo tiempo. Si bien estas medidas no eliminan completamente el delay, pueden reducirlo de forma considerable.

El fenómeno se hizo especialmente evidente durante los encuentros de la Selección argentina, donde los festejos provenientes de otros hogares se convirtieron en un indicador de que el gol ya había ocurrido. Por eso, en pleno Mundial 2026, las antenas de Televisión Digital Abierta volvieron a ganar protagonismo como una de las opciones preferidas por quienes buscan vivir cada jugada prácticamente en simultáneo con lo que sucede dentro del estadio.

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