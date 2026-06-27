Integrantes del Panel Interdisciplinario de Cambio Climático de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) presentaron Código Clima: Misión Planeta, una sala de escape educativa desarrollada en el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires (Museo MAR), en el marco de las IX Jornadas Investigar.

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La iniciativa fue diseñada para la participación de más de 400 estudiantes de escuelas secundarias de General Pueyrredon y la región, con el objetivo de traducir contenidos científicos complejos sobre cambio climático en una experiencia inmersiva de aprendizaje.

La propuesta plantea un escenario distópico en el que los participantes deben resolver desafíos ambientales, interpretar pistas técnicas y trabajar en equipo para modificar el desenlace de la misión.

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El recorrido se estructura en dos espacios principales: la Sala Océanos, donde se abordan problemáticas como el retroceso de glaciares, la acidificación del mar y la pérdida de biodiversidad; y la Sala Ciudades, centrada en emisiones de gases de efecto invernadero, inundaciones costeras, islas de calor urbano y protección de polinizadores.

Según los organizadores, el proyecto fue desarrollado por más de 25 profesionales entre investigadores, docentes y becarios, y busca fortalecer la alfabetización climática mediante herramientas educativas innovadoras y el fomento del pensamiento crítico.

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