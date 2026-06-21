Luego de que Emiliano “Dibu” Martínez sufriera una lesión en su mano durante una entrada en calor previa a un partido, la preocupación por su recuperación se encendió en el entorno de la Selección Argentina. En ese contexto, una nota periodística dio a conocer un innovador invento marplatense: los ArtroGrips, unos protectores plásticos para los dedos creados por impresión 3D en un garage marplatense. Francisco Francesch, uno de sus creadores junto a Leandro Ramírez, relató cómo nació la idea y el vertiginoso camino que los llevó desde su taller hasta el predio de la AFA en Ezeiza.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe, por Radio Mitre Mar del Plata, Francesch explicó que tanto él como su socio compartían disciplinas deportivas desde hace una década: “Siempre hicimos artes marciales, también básquet de hobby, y un día, queriendo inventar algo para no tener que gastar tanto en cinta porque nos la pasábamos doblándonos los dedos, se nos dio por esto”.

El emprendedor aclaró que el dispositivo no cubre la mano completa, sino que “son individuales” y “van dedo por dedo, como anillos”. Respecto a la producción, confirmó que los fabrican ellos mismos mediante impresión 3D y que el proyecto se gestó de manera muy humilde: “Lo creamos en un garage prácticamente”.

El éxito del producto fue inmediato. Al día siguiente de lanzarlo a la venta, un medio de Mar del Plata replicó la noticia y el teléfono de los creadores no tardó en sonar. Francesch recordó el momento exacto en que recibió el mensaje de Marcelo Aztarbe, director de compras de la AFA, quien necesitaba el producto con urgencia para el arquero de la Selección.

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“Ni bien lo escuché yo, que estaba tomando café con mi hijo, pensé que era un chiste. Le paso mi número igual por una cuestión de ilusión. Uno nunca piensa que siendo un emprendimiento chico lo va a llamar la AFA; viendo tantos lugares de kinesiólogos, empresas enormes, se siente imposible”, comentó Francesch.

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Tras confirmar que el pedido era real, los marplatenses trabajaron a contrarreloj para cumplir con el encargo de 110 paquetes. “Estuvimos cuatro días para preparar el pedido casi sin dormir hasta la madrugada porque tampoco teníamos stock”, detalló Francesch.

El viaje al predio de Ezeiza estuvo lleno de anécdotas. Viajaron en micro, se cambiaron de ropa en el baño de un local de comidas rápidas y se tomaron un Uber cuyo chofer, por coincidencia, ya conocía el camino por haber trasladado antes a compañeros del hijo de Lionel Messi. Al llegar a la puerta del predio, la tensión aumentó: “Por más que tardaron dos minutos en dejarnos pasar, para nosotros fue larguísimo hasta que entramos. Por un momento pensamos sí, que todo era todo una joda”.

A pesar de los nervios por ser “dos chicos de Mar del Plata que lo crearon en un garage”, Francesch destacó el excelente trato que recibieron por parte de las autoridades de la AFA, quienes los hicieron recorrer las instalaciones y les presentaron al médico de la Selección, Daniel Martínez. Además, reveló una humorística infidencia sobre el pedido original: “Algo cómico es que Aztarbe, en la llamada cuando nos hace el pedido para el ‘Dibu’ con distintos grosores, termina agregándonos: ‘Y si pueden, mándenme diez paquetes más por si los chicos lo ven al ‘Dibu’ y también quieren’. Nos habla de los jugadores como si fueran chicos y estamos hablando de la Selección”.

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El emprendedor también contó que si bien Aztarbe insistió en pagarles, ellos se negaron a cobrarlo: “Somos marplatenses, el Dibu es lo más grande que tenemos y cualquier ayuda que le pudiéramos dar, aunque sea un poco, es un orgullo, así que no pedimos nada”.

Con el producto debidamente patentado y registrado antes de salir al mercado, Francesch aseguró que el impacto comercial y el cariño de la gente los ha sobrepasado por completo, recibiendo consultas incluso de arqueros de clubes de Primera División como Boca Juniors. Los ArtroGrips -así se llaman los dispositivos- se fabrican en azul y blanco, con medidas que van desde talles para niños hasta adultos, variando el grosor del anillo cada medio milímetro.

“Todo el recibimiento que tuvimos fue bueno, fue increíble. Yo lo vengo diciendo: es el argentino ayudando al argentino. Desde mensajes de Instagram hasta cosas tontas, pero son las que más te llegan. Ayer una señora me llevó un alfajor al local... Lo que nos está pasando es una locura”, se sorprendió el emprendedor.