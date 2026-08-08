Abel Pintos será una de las figuras destacadas de la nueva edición de Un sol para los chicos, la emblemática campaña solidaria impulsada por UNICEF Argentina, que celebrará hoy sus 35 años de trayectoria. El programa especial se transmitirá en vivo de 17:30 a 21:30 por la pantalla de Canal 13.

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La jornada estará encabezada por Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio, mientras que Gabriela Sobrado tendrá a su cargo la presentación de los números musicales. Además de Abel Pintos, actuarán Ángela Leiva, Axel y la banda K4OS.

La emisión marcará también los 15 años consecutivos de Kaczka al frente de la transmisión, que buscará generar recursos destinados a acompañar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

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Durante el programa se presentarán informes sobre el trabajo territorial de UNICEF Argentina. Julián Weich recorrerá proyectos destinados a combatir la malnutrición infantil en Salta, mientras que Virginia Elizalde mostrará en Misiones distintas iniciativas vinculadas con el desarrollo de la primera infancia.

También se visibilizará la asistencia humanitaria que la organización brinda frente a crisis internacionales, entre ellas la situación en Sudán y el envío de insumos a Venezuela tras los sismos registrados en ese país.

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Para realizar aportes mensuales con tarjeta de crédito, UNICEF habilitó la línea telefónica 0810-333-4455 y la plataforma digital www.unicef.org.ar/unsol.

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Además, entre las personas que se incorporen como donantes o incrementen su cuota se sortearán premios para el hogar. Como antesala de la transmisión televisiva, Gastón Dalmau y el equipo de Prende realizarán una previa en el canal de YouTube de eltrece.

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