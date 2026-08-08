Abel Pintos será protagonista de la nueva edición de “Un sol para los chicos”
La campaña solidaria de UNICEF Argentina se transmitirá hoy de 17:30 a 21:30 por Canal 13, con conducción de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio.
La campaña solidaria de UNICEF Argentina se transmitirá hoy de 17:30 a 21:30 por Canal 13, con conducción de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio.
De acuerdo a la organización, hay 4,5 millones de adultos que tampoco cumple con todas las comidas como consecuencia de las dificultades económicas.
La campaña #LaDeudaEsConLaNiñez se creó para poner en agenda la pobreza infantil y acompañar al documento de Unicef: Elecciones 2019, que brinda una mirada sobre desafíos y recomendaciones para pensar respuestas desde la política pública.