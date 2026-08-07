El reconocido empresario, representante de modelos y conductor de televisión Leandro Rud murió hoy a los 51 años, luego de atravesar durante más de una década un cáncer de glándulas salivales con metástasis ósea. La noticia fue confirmada por la abogada y panelista Alejandra Maglietti, una de las figuras más cercanas a su entorno y a quien acompañó durante su carrera.

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Nacido el 19 de septiembre de 1974, Rud se convirtió desde fines de la década de 1990 en uno de los representantes de modelos más reconocidos del ambiente artístico argentino. En 1996 fundó su emblemática agencia, desde la cual impulsó las carreras de figuras como Alejandra Maglietti, Jesica Cirio, Pamela David y Rocío Marengo.

Con el paso de los años, el empresario amplió su actividad profesional hacia los medios de comunicación y se desempeñó como conductor en señales televisivas como C5N y Canal 9, consolidando una trayectoria vinculada al espectáculo, la televisión y el mundo del modelaje.

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En 2015, después de atravesar episodios de intensa fatiga y ataques de pánico, Rud recibió el diagnóstico de un tumor maligno avanzado en las glándulas salivales. A partir de entonces decidió cerrar su agencia para dedicarse de lleno al tratamiento y modificar de manera significativa sus hábitos cotidianos.

Durante su proceso de recuperación incorporó actividades como la natación en aguas frías y un cambio de estilo de vida con el objetivo de enfrentar el avance de la enfermedad. A lo largo de los años, además, compartió públicamente distintos momentos de su tratamiento y buscó transmitir un mensaje de fortaleza y resiliencia.

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En una de sus últimas intervenciones públicas había contado cómo atravesaba la enfermedad y el impacto que tenía su entorno cotidiano en ese proceso: “Pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho”.

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Rud también utilizó sus redes sociales para visibilizar su experiencia y generar conciencia sobre la importancia de afrontar los tratamientos y mantener una actitud activa frente a las dificultades. Su muerte pone fin a una trayectoria de más de dos décadas vinculada al mundo del espectáculo argentino.