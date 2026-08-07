La jornada de plantación de arboles se llevo a cabo este viernes en el Hospital Alvear, como parte de “Manos en la Tierra”, un proyecto que combina objetivos vinculados con la salud mental, el cuidado ambiental y la sustentabilidad de las instituciones.

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Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear

El artista explicó que la propuesta nació a partir del vínculo que construyó durante distintas actividades con la comunidad del Hospital Gutiérrez. A partir de allí, decidieron ampliar la iniciativa y llevarla a otros establecimientos.

“Es un plan de trabajo orientado a la salud mental. Es un plan también ecológico en un punto”, explicó Pintos. Según detalló, el objetivo es plantar cerca de 1.500 árboles a lo largo de las diferentes etapas del programa.

En una primera instancia se prevé alcanzar los 600 ejemplares, principalmente en instituciones dedicadas a la salud mental. Si el proyecto continúa desarrollándose de acuerdo con lo previsto, la intención es extenderlo posteriormente a otros establecimientos sanitarios.

La mayoría de los árboles serán de nuez pecán, aunque también se incorporarán distintas especies frutales. Pintos señaló que la iniciativa no solo apunta al impacto ambiental y emocional, sino que contempla una dimensión económica a largo plazo.

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La idea es que, cuando los árboles comiencen a producir frutos dentro de algunos años, estos puedan comercializarse mediante un sistema organizado y que los ingresos obtenidos sirvan para colaborar con el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

“Es un impacto económico, es un impacto ecológico, es un impacto social y ahora también, con este plan apuntado a las entidades de salud mental, claramente busca tener un impacto emocional”, sostuvo.

El proyecto tiene sus raíces en una experiencia personal del cantante junto a su socio, Marcelo González, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde desarrollaron una plantación de aproximadamente 12.000 árboles. Con el tiempo, decidieron abrir el espacio a vecinos de la zona y compartir los conocimientos adquiridos.

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Parte de los ejemplares utilizados en “Manos en la Tierra” provienen de viveros que colaboran con ese emprendimiento desde sus comienzos. Además, ya comenzaron a incorporar plantas producidas en su propio vivero, llamado Guardián de Luz.

Durante la entrevista, Pintos también fue consultado por el debate alrededor de la Ley de Tierras y expresó su postura sobre una eventual flexibilización de las restricciones. “No estoy de acuerdo con la venta indiscriminada de tierra argentina y mucho menos de recursos naturales”, afirmó.

“La amabilidad y la predisposición con la que nos abrieron las puertas de este lugar es emocionante para mí”, expresó Pintos, quien aseguró que volverá para compartir algunas canciones con quienes forman parte de la institución.

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