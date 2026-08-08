Abel Pintos será protagonista de la nueva edición de “Un sol para los chicos”
La campaña solidaria de UNICEF Argentina se transmitirá hoy de 17:30 a 21:30 por Canal 13, con conducción de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio.
La campaña solidaria de UNICEF Argentina se transmitirá hoy de 17:30 a 21:30 por Canal 13, con conducción de Guido Kaczka, Mario Massaccesi y Nazarena Di Serio.
El cantante argentino reunió multitudes en Málaga y continuará su recorrido europeo con shows en Barcelona, Valencia y Madrid.
El participante sorprendió con su interpretación en Es mi sueño y conmovió al jurado, que destacó su sensibilidad y compromiso con el género.
Ambos participaron de un encuentro en la UBA, donde también reafirmaron su histórica colaboración con instituciones médicas.
El artista compartió una anécdota de su infancia en un programa y generó risas y emoción al contar cómo se las rebuscaba antes de la fama.
El pasado jueves en el campo “La matera“ ubicado en Mercedes, propiedad de Abel Pintos, Marcelo González y Jorge Quinteros, se inauguró un espacio integrado por un aula modelo.
El encuentro se realizó este viernes junto a numerosas escuelas que poseen ramas artísticas y a marplatenses que realizaron preguntas sobre la profesión.
“Es ahora”, tal como se titula este ciclo de conciertos, llegó para dejar huella en la escena musical argentina.
El cantante se volverá a presentar mañana y también la semana siguiente, el lunes 27 y el martes 28 de enero. En el debut, contó con la presencia de Mirtha Legrand.
En una noche soñada, con localidades agotadas, y bajo un cielo estrellado, Abel subió al escenario del Anfiteatro Municipal de Rosario para brindar un show histórico.
En el Día de la Independencia, la plataforma www.himnosargentinos.ar fue utilizada para mostrar el trabajo que unió a toda la Argentina con la voz espectacular de Abel Pintos.
Es en el marco de la ampliación que se realiza en diversas dependencias de la institución. Se recuerda que Abel Pintos realizó la Misa criolla, con la que se juntaron fondos para estas remodelaciones.