Rosario vivió una jornada multitudinaria en el marco de los festejos por el Día de la Bandera, que tuvieron su punto culminante con el recital de Abel Pintos en el Parque Nacional de la Bandera. Más de 350.000 personas participaron de la celebración y acompañaron al artista en un espectáculo que se extendió durante más de dos horas.

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El concierto marcó el cierre de una fecha cargada de simbolismo para la ciudad y tuvo un momento especialmente emotivo cuando Pintos interpretó la tradicional canción "Aurora" junto al maestro Walter Ríos en bandoneón. La presentación estuvo acompañada por una impactante puesta lumínica sobre el renovado Monumento Nacional a la Bandera, que sirvió de escenario para el final de la celebración.

La participación del cantante en Rosario comenzó incluso antes del recital. El viernes por la tarde encabezó la plantación del árbol número un millón de la campaña "Por una América Latina más verde", impulsada por John Deere Argentina, iniciativa de la que es embajador. La actividad se desarrolló junto a Marcelo González en el Bosque Alta en el Cielo, ubicado en el Parque Nacional de la Bandera, al pie del Monumento Nacional a la Bandera.

Este espacio tiene además un significado especial para la iniciativa ambiental, ya que fue uno de los lugares donde comenzó a desarrollarse la campaña años atrás, convirtiéndose en un símbolo del compromiso con el cuidado del ambiente y la forestación en la región.

Más tarde, Pintos asistió al acto de promesa de lealtad a la bandera realizado en el Monumento Nacional a la Bandera, donde estudiantes de distintas escuelas del país participaron de una de las ceremonias más representativas de la fecha patria.

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La agenda del artista en la ciudad continuó durante la noche, cuando recibió una serie de distinciones y reconocimientos junto a Marcelo González. Los homenajes destacaron el vínculo que ambos mantienen desde hace años con Rosario, así como su compromiso con la cultura, la educación y distintas iniciativas de alcance social.

La convocatoria masiva y el clima festivo consolidaron una nueva edición de los festejos por el Día de la Bandera en Rosario, una celebración que reunió a miles de familias y tuvo a Abel Pintos como protagonista de un cierre inolvidable frente al Monumento Nacional a la Bandera.

La jornada combinó música, tradición, compromiso ambiental y educación, en una fecha que volvió a reunir a rosarinos y visitantes para rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional.

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