La fiesta Bresh volverá a Mar del Plata con una edición especial para celebrar el Día del Amigo. La cita será el viernes 24 de julio desde las 23:59 en Plaza de la Música, ubicada en Constitución 5780, donde más de 2.000 personas podrán disfrutar de una noche que promete reunir música, celebración y encuentros entre amigos.

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Considerada una de las propuestas más exitosas de la escena nocturna actual, Bresh ha logrado convocar a más de cinco millones de personas en distintos países y se consolidó como un fenómeno que trasciende fronteras. En Mar del Plata, además, la fiesta encontró uno de sus públicos más fieles, convirtiéndose en una referencia de la noche local gracias a las convocatorias registradas en los últimos años.

El regreso a la ciudad se produce luego de una temporada de verano con fechas que dejaron una fuerte repercusión entre los asistentes. Ahora, en pleno invierno, la organización apuesta nuevamente por reunir a los marplatenses en una de las celebraciones más esperadas del calendario.

Para Bresh, el Día del Amigo representa mucho más que una fecha especial. La propuesta encuentra en esta celebración uno de sus momentos más representativos, ya que pone en el centro a los reencuentros, las experiencias compartidas y la posibilidad de disfrutar de una pista de baile junto a los afectos más cercanos.

Los antecedentes respaldan esa expectativa. Durante la edición especial realizada en 2025, más de 33.000 personas participaron de los festejos organizados por la marca en nueve ciudades argentinas a lo largo de una misma semana, consolidando la fecha como uno de los eventos más convocantes del año para la comunidad Bresh.

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La edición marplatense contará además con sorpresas especialmente preparadas para el público local. Desde la organización adelantaron que habrá propuestas que buscarán diferenciar esta fecha de otras realizadas en la ciudad, aunque sin revelar mayores detalles sobre las novedades previstas para la noche.

Como es habitual, la música será una de las grandes protagonistas. Clásicos de distintas épocas y los éxitos más populares del momento formarán parte de una selección pensada para que el público cante y baile durante toda la madrugada. A esto se sumarán la identidad visual, la ambientación y las experiencias características que distinguen a la fiesta.

La propuesta busca consolidarse como un espacio abierto e inclusivo, donde personas de diferentes edades, estilos y procedencias comparten una misma experiencia. Con la música como punto de encuentro y los grandes hitos musicales como lenguaje común, Bresh volverá a reunir en Mar del Plata a miles de personas para celebrar la amistad en una de las noches más especiales del año.

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Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketmas.ar.

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