El exponente de la música urbana FRO! (también conocido como Frozouda) se presentará por primera vez en Mar del Plata este domingo 16 a las 21:30 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con un espectáculo que combina trap, rage y música electrónica.

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El artista, surgido de las batallas de freestyle, inició su recorrido discográfico en 2021 con el lanzamiento de Drip, producido por Zecca, seguido por el EP Otra visión, considerado uno de los primeros trabajos en introducir el sonido rage en la escena local.

Su consolidación llegó con sus producciones FRO! y FRO! 2, donde desarrolla un estilo caracterizado por métricas veloces, graves intensos y una impronta sonora contemporánea.

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A lo largo de su carrera, participó en eventos de gran convocatoria como el Buenos Aires Trap y compartió escenario con referentes del género como Duki y Eladio Carrión.

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