El Museo Casa sobre el Arroyo dio a conocer su agenda de agosto, que incluirá recorridos por el parque, visitas guiadas al interior de la emblemática vivienda y actividades destinadas a instituciones educativas.

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Quienes quieran conocer únicamente el Parque Histórico podrán hacerlo de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30. El acceso permite recorrer libremente el predio y disfrutar de su entorno natural, aunque esta modalidad no contempla el ingreso a la casa principal.

Las visitas guiadas al interior, en tanto, se realizan en grupos reducidos y con acompañamiento de personal del museo. Los lunes y miércoles habrá recorridos a las 12 y a las 14, mientras que los martes, jueves y viernes serán a las 10 y a las 12.

Además, el sábado 15 de agosto habrá una jornada especial con visitas guiadas entre las 10 y las 14.

Para ingresar a la vivienda es necesario reservar previamente, debido a que los lugares son limitados. La inscripción para las actividades de la semana siguiente se habilita todos los viernes desde las 12 a través del sitio de Turismo de Mar del Plata, de la cuenta de Instagram @casasobreelarroyo o mediante el código QR disponible en la página municipal de Cultura.

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Desde el museo recomendaron asistir con ropa adecuada a las condiciones meteorológicas, ya que la recepción y la primera parte del recorrido se realizan al aire libre. En caso de que una visita deba suspenderse por mal tiempo, no será reprogramada.

También habrá horarios específicos para establecimientos educativos. Los grupos podrán concurrir los lunes y miércoles a las 10, y los martes y jueves a las 14. Las reservas deberán gestionarse previamente por correo electrónico a [email protected].

Como parte de la programación mensual, el viernes 21 de agosto a las 10 se realizará la actividad “Historia del Patrimonio Verde”, en el jardín histórico del museo. La propuesta estará a cargo del Departamento de Espacios Verdes del EMSUR y tendrá una duración aproximada de una hora.

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Durante el encuentro se repasará la historia del parque y se identificarán algunas de las especies vegetales más representativas del lugar. La actividad será gratuita, no requerirá inscripción y no incluirá el ingreso al interior de la vivienda.

Por último, se informó que el Museo Casa sobre el Arroyo permanecerá cerrado el lunes 17 de agosto. También podrá suspender la atención al público cuando las condiciones climáticas o ambientales así lo requieran.

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