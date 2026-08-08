El Museo MAR (López de Gomara y la costa) renovará durante agosto su cartelera cinematográfica con un ciclo dedicado a películas atravesadas por la obsesión y la necesidad de capturar aquello que resulta monstruoso. La programación incluirá este domingo 9 Código de honor, de Sean Penn, y una nueva fecha de Pantalla documental con Julio & Carol, de Pol Pebe Pueyrredón.

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Las películas que integran el programa proponen distintos retratos de la obsesión por capturar y detener lo monstruoso, así como de la erosión de lo humano en investigaciones que abandonan el terreno de lo policial para convertirse en necesidades irrefrenables y autodestructivas.

Este domingo 9, a las 17:00, se proyectará Código de honor, dirigida por Sean Penn en 2001 y protagonizada por Jack Nicholson, Robin Wright, Aaron Eckhart y Pauline Roberts. La película sigue a Jerry Black, un detective de homicidios de Nevada que, el día de su jubilación, recibe de sus colegas un billete de avión para realizar el viaje de sus sueños: ir de pesca a México.

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Sin embargo, cuando se descubre en las montañas el cuerpo sin vida de una niña de ocho años, Jerry, incapaz de mantenerse al margen, se acerca al lugar del crimen y se encarga de comunicar la terrible noticia a la familia de la víctima. Ante el sufrimiento de los padres y su propia incertidumbre sobre el sentido de la vida, Jerry jura encontrar al asesino, iniciando una búsqueda que terminará convirtiéndose en una obsesión.

Por otra parte, a las 15:00 se presentará una nueva fecha de Pantalla documental, con la exhibición de Julio & Carol, del realizador Pol Pebe Pueyrredón, para un proyecto audiovisual de Tobin Dalrymple. El documental aborda la historia de Julio Cortázar y Carol Dunlop. A cuarenta años de la muerte del escritor, la producción recupera aspectos poco conocidos de su último amorío con la estadounidense expatriada, treinta años menor que él.

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Dunlop dejó a su hijo en Montreal para embarcarse en un romance con Cortázar durante los últimos años de sus vidas en París. La propuesta busca acercarse a esa relación y a una etapa menos explorada de la vida del reconocido escritor argentino.

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El ciclo continuará con Memorias de un asesino, de Bong Joon-ho, y Zodiaco, de David Fincher, dos producciones que recorren el derrotero de búsquedas imperfectas e incansables que terminan destruyendo a quienes las emprenden.

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