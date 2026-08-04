La convención de cultura pop japonesa, animé, videojuegos y K-pop Tengoku Imperial se realizará este domingo 9 de 13:00 a 20:00 en el Club Einstein (Saavedra 3050), en el marco de su 15° aniversario, con una programación abierta a todo público.

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El encuentro contará con una agenda integral que incluirá competencias de cosplay y canto, números de baile, torneos de videojuegos, salas temáticas, sets fotográficos, sorteos, feria de productos y espacios gastronómicos con propuestas orientales.

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La conducción estará a cargo de Santiago Buono, acompañado por Camu y Soff como jurados, mientras que la agrupación musical Unyx brindará un show en vivo durante la jornada.

La organización mantiene actualizada la información sobre cronogramas y actividades a través de sus redes sociales y su sitio web oficial www.tengoku.com.ar.

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