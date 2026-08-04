Llega una nueva edición de Tengoku Imperial, el evento de cultura japonesa más esperado por Mar del Plata

Será el domingo 9 de noviembre, de 13:00 a 20:00, en el Club Einstein (Saavedra 3050).Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Seoul (Moreno 3435) y en E-girln't (Santiago del Estero 1893).