Tengoku Imperial celebra 15 años con una nueva edición en Mar del Plata
El evento reunirá concursos, shows en vivo y feria temática. Las actividades se desarrollarán este domingo de 13:00 a 20:00 en el Club Einstein.
El evento reunirá concursos, shows en vivo y feria temática. Las actividades se desarrollarán este domingo de 13:00 a 20:00 en el Club Einstein.
La nueva edición se realizará el domingo 9 de agosto en el Club Einstein, con concursos, shows, torneos gamer, stands, comidas típicas y actividades para toda la familia.
Será el domingo 9 de noviembre, de 13:00 a 20:00, en el Club Einstein (Saavedra 3050).Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Seoul (Moreno 3435) y en E-girln't (Santiago del Estero 1893).