La reconocida convención de anime, K-Pop y videojuegos de Mar del Plata, Tengoku Imperial, regresa el domingo 9 de noviembre, de 13:00 a 20:00, al Club Einstein (Saavedra 3050).

Como cada año, los organizadores prepararon una agenda recargada de actividades para los amantes de la cultura japonesa. En esta oportunidad, la conductora del evento será la reconocida Coni Toon, creadora de contenido del mundo otaku.

Además, habrá diversos stands, shows, juegos, sorteos, concursos de cosplay, canto, set de fotografía, salas temáticas y mucho más, y una de las integrantes de la emergente banda pop Adollz, Kenny, oficiará de jurado en los concursos de baile.

Desde hace 15 años, Tengoku Imperial brinda un evento para toda la familia, donde todos pueden compartir su gusto por las series, los videojuegos, el manga, el anime, el cine, el K-pop y la cultura japonesa en su conjunto.

Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Seoul (Moreno 3435) y en E-girln't (Santiago del Estero 1893).

Para más información, se puede ingresar a las redes sociales del evento (@tengokuanime en Instagram y Convención Tengoku en Facebook), o a través de la página web tengoku.com.ar

INVITADOS ESPECIALES

Coni Toon, conductora de esta edición, es una streamer de Twitch y creadora de contenido que se enfoca en el entretenimiento otaku. Su contenido incluye reacciones a animes, humor sarcástico y la celebración de la cultura otaku.

Kenny, quien formará parte del jurado del concurso de baile, es integrante de Adollz, una banda femenina argentina independiente formada en 2024. La acompañan Azia, Ivy, Mich y Sofi. El grupo, que debutó con su single "Popstar", se inspira en la música pop de los 90´s y 00´s.