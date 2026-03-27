BTS llega por primera vez a Argentina
La banda surcoreana anunció fechas en Buenos Aires y desató la expectativa de miles de fans por la llegada de su gira mundial.
La banda surcoreana anunció fechas en Buenos Aires y desató la expectativa de miles de fans por la llegada de su gira mundial.
Será el domingo 9 de noviembre, de 13:00 a 20:00, en el Club Einstein (Saavedra 3050).Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Seoul (Moreno 3435) y en E-girln't (Santiago del Estero 1893).
Se espera una demanda muy superior a la oferta: cientos de miles de fans podrían quedarse sin ticket.