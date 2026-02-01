BTS, la banda de K-Pop más grande del mundo, tocará por primera vez en la Argentina los días 23 y 24 de octubre y la expectativa ya es descomunal. Antes incluso de que salgan a la venta las entradas, vuelos, micros y alojamientos para ese fin de semana están prácticamente agotados.

Todavía no se confirmó el estadio, aunque todo indica que sería River Plate, por la magnitud del show: un escenario circular 360° con pasarelas que se internan en el público.

Para evitar acampes anticipados, la sede se anunciaría recién a último momento, aunque muchos fans ya planean pasar semanas en la calle aun sin tener entrada asegurada.

La ansiedad se mezcló con polémica cuando el influencer Spreen afirmó que recibiría entradas gratis. Sus dichos fueron leídos como una provocación por la Army, el poderoso fandom de BTS.

Días después, fue increpado y agredido por un grupo de fans en el Barrio Chino, en un episodio que rozó el linchamiento y expuso el nivel de tensión que rodea la llegada del grupo.

El antecedente inmediato es México, donde BTS agotó casi 140.000 entradas en pocas horas: solo el 6% de quienes intentaron comprar logró conseguir tickets. La frustración fue tal que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta oficial al gobierno de Corea del Sur para pedir que se agreguen fechas, algo que la logística de la gira hace muy poco probable.

El fenómeno BTS no es regional sino global. Tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio, el grupo vuelve con una gira mundial de 79 fechas, un nuevo disco que sale el 20 de marzo y proyecciones de recaudación que superarían los 1.000 millones de dólares. Billboard ya anticipa que será la gira más taquillera del año.

BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, pasó de ser una banda de K-Pop a un fenómeno cultural planetario. Time los llamó alguna vez “Príncipes del Mundo”. Con esta gira 2026, todo indica que ese título quedó corto.

Fuente: TN