El fenómeno global del K-pop sumará un nuevo capítulo en el país: BTS confirmó que incluirá a la Argentina dentro de su próxima gira internacional ARIRANG World Tour Sudamérica, marcando su primera visita con presentaciones propias.

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De acuerdo con el anuncio, el grupo brindará dos recitales en Buenos Aires, previstos para octubre en el Estadio Único de La Plata, en el marco del tour mundial con el que regresan a los escenarios tras varios años de pausa.

La expectativa es enorme entre los seguidores locales, ya que se trata de uno de los artistas más convocantes del mundo, con récords de ventas y reproducciones a nivel global.

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En cuanto a las entradas, cuentan con una preventa exclusiva para su grupo de fans oficial. Saldrán a la venta en Argentina a través de All Access, la preventa para fans será el día 7 de abril a las 10 am y la venta general el día 8, los precios oscilan entre los 225 mil y 425 mil pesos argentinos.

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Mientras tanto, los fans ya pueden registrarse en plataformas oficiales para recibir información anticipada sobre la compra de tickets, en un contexto donde se espera una demanda masiva que podría agotar localidades en cuestión de horas.

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La llegada del grupo se da en el marco de una gira internacional de gran escala que recorrerá decenas de ciudades y marcará el regreso del septeto tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Con este anuncio, Argentina se suma al circuito global de uno de los espectáculos musicales más importantes del momento, en lo que promete ser un evento sin precedentes para el público local.