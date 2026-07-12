La Tengoku Imperial, uno de los eventos más importantes de cultura japonesa en Mar del Plata, tendrá una nueva edición el domingo 9 de agosto, de 13 a 20, en el Club Einstein, ubicado en Saavedra 3050.

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La reconocida convención reúne propuestas vinculadas al anime, el manga, los videojuegos, el cine, el K-Pop y distintas expresiones de la cultura japonesa. En esta oportunidad, los organizadores prepararon una agenda con stands, shows, juegos, sorteos, concursos de cosplay y canto, salas temáticas y set de fotografía.

Además, el encuentro contará con torneos gamer, números de baile y canto, exposiciones de productos, comidas típicas y diferentes espacios pensados para que el público pueda recorrer y participar durante toda la jornada.

Entre los invitados especiales estará Santiago Buono, conocido en redes como @santiagobuono, quien será el conductor del evento. También participarán como juradas invitadas Camu (@camuvaloy) y Soff (@sofftnam), mientras que la girlband Unyx (@unyx.oficial) formará parte de la programación.

Desde hace 15 años, Tengoku Imperial se consolida como una propuesta apta para toda la familia, donde fanáticos y curiosos pueden compartir su interés por las series, los videojuegos, el manga, el anime, el K-Pop y la cultura japonesa en general.

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Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta en CEM English, ubicado en Falucho 3444; Seoul, en Moreno 3435; y E-girln't, en San Martín 2654.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales del evento: Instagram @tengokuanime, Facebook Convención Tengoku, o ingresar a tengoku.com.ar.

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