Franky Style volverá a presentarse en Mar del Plata el próximo domingo 12 de julio con el "Vicios Tour 2026", una gira que marca una nueva etapa en su carrera artística y que llegará a la ciudad con un espectáculo completamente renovado.

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El recital tendrá lugar en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, desde las 20. El público podrá disfrutar de un recorrido por los temas más representativos de su trayectoria, junto con un adelanto exclusivo del material que formará parte de su próximo trabajo discográfico.

Con más de diez años de trayectoria, Franky Style es uno de los artistas que acompañó el crecimiento de la música urbana en Argentina. Sus comienzos estuvieron ligados al freestyle y al circuito de plazas, experiencia que luego trasladó al estudio para construir una identidad propia dentro del trap y el rap nacional.

A lo largo de su carrera integró proyectos colectivos como MDB Crew y, posteriormente, consolidó un camino como solista caracterizado por la búsqueda de nuevas sonoridades, colaboraciones con distintos exponentes del género y una evolución artística constante. Ese recorrido le permitió reunir una comunidad de seguidores en todo el país, sumar millones de reproducciones en plataformas digitales y presentarse en escenarios de distintas provincias.

La llegada del "Vicios Tour 2026" también se suma al crecimiento que viene experimentando la escena urbana en Mar del Plata, una ciudad que en los últimos años se consolidó como una plaza importante para el rap, el trap y el hip hop, con una agenda cada vez más nutrida de artistas nacionales.

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Además del show, la producción anunció un Meet & Greet oficial, merchandising exclusivo de la gira y una puesta en escena especialmente diseñada para esta nueva etapa del artista.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de LinkeArte. Allí también puede consultarse toda la información sobre el evento, modalidades de ingreso y accesos.

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