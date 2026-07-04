Por Marcelo Gobello

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El legado de Astor, lejos de ser un fenómeno estático, se mantiene como un patrimonio vivo que transformó la música del siglo XX, un proceso que desde las páginas de El Marplatense ya hemos desandado analizando su rigurosa arquitectura intelectual y estética.

Para comprender el contenido real de su vanguardia, es necesario observar su laboratorio creativo. Piazzolla no "modernizó" el tango por capricho; lo refundó mediante una complejísima síntesis académica. La asimilación del contrapunto barroco de Bach y las técnicas de la música europea aprendidas junto a Alberto Ginastera y Nadia Boulanger, sumadas a la libertad armónica y rítmica del jazz, encontraron su cauce en la rítmica urbana del Río de la Plata.

Cuando en 1955 irrumpió el Octeto Buenos Aires, lo que tembló no fue solo la milonga tradicional, sino las estructuras de la música de cámara global. La introducción de la guitarra eléctrica, el uso del staccato, los acentos en compases impares y la violencia interpretativa no eran adornos: eran una nueva ontología musical, la "Música Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires".

Esta revolución conserva un cordón umbilical indestructible con Mar del Plata. El Atlántico, con su temperamento cambiante y su melancolía invernal, dotó a su obra de una espacialidad única. Sin embargo, la monumentalidad de una obra no sobrevive al paso del tiempo por inercia; requiere de una voluntad institucional e intelectual que la proteja, la difunda y la proyecte hacia el futuro. Es en este punto donde la figura de Laura Escalada Piazzolla, su viuda, adquiere una dimensión histórica fundamental.

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​Tras la partida del maestro, fue Laura quien asumió la colosal tarea de salvaguardar ese legado universal mediante la creación de la Fundación Astor Piazzolla. Durante estas últimas décadas, su gestión incansable ha sido el motor que ha permitido que el nombre y la música de Astor permanezcan vigentes, permanentes y en constante expansión a nivel internacional.

A través de la Fundación, se ha impulsado la apertura de nuevos espacios de estudio, la preservación de archivos históricos y el apoyo a las nuevas generaciones de músicos que deciden abordar esta obra con el rigor técnico que exige. Gracias a esta determinación, la música de Piazzolla no quedó confinada al archivo de la nostalgia, sino que se mantiene como un faro activo en los principales teatros y conservatorios del mundo.

​Hoy, a más de tres décadas de su partida, la música de Piazzolla sigue siendo un territorio de disputa y una interpelación estética permanente. Mar del Plata no solo recuerda hoy a su hijo más ilustre y a ese artista que demostró que la identidad local puede ser eterna, sino que también celebra la imprescindible labor de quienes, como Laura Escalada Piazzolla, trabajan día a día para que esa revolución sonora siga latiendo con la misma fuerza en cada rincón del planeta.

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