El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) dio a conocer la programación de julio del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, que además de informar sus nuevos horarios de atención anunció un importante hallazgo paleontológico realizado en el sur de Mar del Plata.

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Ubicado en Libertad 3099, en Plaza España, el museo continuará desarrollando actividades vinculadas a la conservación del patrimonio natural, la investigación científica y la educación ambiental.

Hasta el 19 de julio, el espacio abrirá los lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, mientras que los sábados y domingos funcionará de 14 a 19. Los martes permanecerá cerrado y los miércoles la entrada será libre y gratuita. En tanto, por el feriado del 9 de Julio y el día siguiente, el museo abrirá de 14 a 19.

Hallazgo de restos fósiles

Entre las novedades más destacadas, el equipo de paleontólogos del Museo Scaglia informó el descubrimiento de restos fósiles de coprolitos —heces fosilizadas— pertenecientes a un gran carnívoro que habitó el sudeste bonaerense durante el Pleistoceno superior.

El hallazgo fue realizado en conjunto con estudiantes y egresados de la Tecnicatura Superior en Paleontología. Actualmente, las piezas se encuentran en proceso de preparación y análisis, con el objetivo de identificar con precisión la especie a la que pertenecieron.

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Divulgación científica y biodiversidad

Durante julio, el museo también difundirá materiales educativos sobre distintas especies de la fauna regional. Entre ellos, se destacan contenidos dedicados a la mariposa del limonero (Heraclides thoas), su ciclo de vida y sus mecanismos de defensa, además de información sobre las pozas de marea y los organismos que habitan estos ecosistemas costeros.

Asimismo, ante la presencia de ejemplares de Ballena franca austral en las costas marplatenses durante su migración, las autoridades recordaron que está prohibido acercarse a los animales con embarcaciones, tablas u otros elementos, con el fin de preservar su bienestar y garantizar la seguridad de las personas.

El Museo Scaglia cuenta con instalaciones accesibles, incluyendo ingreso, circulaciones internas y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida.

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