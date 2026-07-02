El director del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, Marcelo Birman, celebró la llegada del ciclo Colón para Niños al Teatro Tronador de Mar del Plata y aseguró que la ciudad ocupa un lugar especial para la institución. "Tenemos la felicidad de poder decir que este año vamos a ir con una propuesta muy clara a Mar del Plata y nada menos que a lo que sentimos como nuestro segundo escenario, que es el Tronador", afirmó durante una entrevista con Radio Mitre Mar del Plata.

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Birman explicó que el Instituto Superior de Arte es una de las pocas escuelas de formación artística del mundo que funciona dentro de un teatro de ópera y ballet, lo que permite que los estudiantes aprendan junto a reconocidos artistas y participen activamente en producciones profesionales. "Tenemos la suerte de contar con maestros que han venido del escenario del Teatro Colón, primeras figuras de la danza y la música", destacó al referirse al cuerpo docente que forma a los cerca de 400 alumnos del Instituto.

El director señaló que todas las carreras trabajan de manera transversal en las distintas producciones del Teatro Colón y adelantó que este año el Instituto llevará adelante alrededor de 100 funciones entre conciertos, óperas, ballets y espectáculos infantiles. "Muchos de estos espectáculos hoy en día están hechos desde el Instituto", remarcó.

En relación con la llegada a Mar del Plata, Birman recordó que el Teatro Colón ya había presentado anteriormente conciertos y propuestas líricas en el Teatro Tronador, aunque consideró que esta nueva visita representa un paso muy importante. "Poder desembarcar en Mar del Plata con todos nuestros alumnos, nuestros maestros y estas producciones es un placer enorme y una felicidad que, junto a Marcelo González y el Tronador, podamos concretar esta experiencia que para nosotros era un anhelo", expresó.

Durante las vacaciones de invierno se presentarán "El lago de los cisnes", del 22 al 26 de julio, y "El carnaval de los animales y otras músicas", del 28 de julio al 1 de agosto, ambos a las 15.

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"Nuestros alumnos, que en ese período normalmente estarían de vacaciones, van a estar en Mar del Plata ofreciendo su arte, lo que mejor saben hacer y por lo que tienen mayor pasión", sostuvo, al destacar el compromiso de los jóvenes artistas con el proyecto.

Sobre "El lago de los cisnes", adelantó que el público verá una versión especial realizada por el propio Teatro Colón. "Es una adaptación propia del teatro y tiene un final distinto, que realmente va a dejar pensando, siempre con mucha empatía y mucho amor", explicó. También señaló que "El carnaval de los animales y otras músicas" fue desarrollado íntegramente por profesionales y egresados del Instituto, al resumir que "todo es hecho en casa".

Birman aseguró además que el trabajo del Teatro Colón tiene un fuerte compromiso educativo y cultural. "Si hay algo que nos distingue es que hacemos un servicio cultural y educativo. Lo que pretendemos es que, con nuestro arte, todos los niños y las familias que asistan se lleven una sensibilidad distinta, una emoción, el haber vivido una experiencia artística completa", afirmó.

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Finalmente, invitó al público marplatense a acompañar las funciones y confirmó que tanto él como los alumnos y responsables de las producciones estarán presentes durante los estrenos. "Espero que el público de Mar del Plata pueda disfrutar de esta experiencia. Nos encontraremos allí y van a tener la posibilidad de conocer a los jóvenes artistas que trabajan todos los días para ofrecer el mejor espectáculo posible", concluyó.