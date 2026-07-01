Winona Riders volverá a presentarse en Mar del Plata el próximo viernes 3 de julio con un recital en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

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La apertura de puertas será a las 21 y el show comenzará con la presentación de Marcos Gaba, quien será el encargado de abrir la noche antes de la actuación principal de la banda, en una nueva visita del grupo a la ciudad como parte de su gira nacional.

Las entradas pueden adquirirse a través de los canales oficiales de venta y también en puntos físicos habilitados en Mar del Plata. Quienes deseen comprar tickets de manera presencial podrán hacerlo en Belgrano 3420 y en avenida Pedro Luro 3247.

Con una propuesta que combina rock alternativo, psicodelia y experimentación sonora, Winona Riders continúa consolidándose como una de las bandas emergentes más convocantes de la escena independiente argentina. La participación de Marcos Gaba en la apertura completa una fecha que promete reunir a referentes de la escena local y nacional en una noche dedicada a la música independiente.

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