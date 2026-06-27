La banda A.N.I.M.A.L. se presentará el 14 de agosto a las 20:00 en Club Tri, donde celebrará los 30 años de su disco El nuevo camino del hombre con un show especial en el que interpretará el álbum completo. La apertura estará a cargo de Orate.

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Editado en 1996, El nuevo camino del hombre marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, consolidando su identidad sonora y su mensaje. El trabajo alcanzó el disco de oro en Argentina, superando las 30.000 copias vendidas y posicionando a la banda en una escala de mayor masividad dentro de la escena.

En su regreso a Mar del Plata, el grupo repasará este material emblemático respetando su esencia original, pero con la intensidad que caracteriza sus presentaciones en vivo. El formato promete una experiencia íntima y potente para revivir un disco clave del metal nacional.

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La apertura estará a cargo de Orate, banda de death metal formada en 1998 en la ciudad, actualmente integrada por Maken (bajo), Juan Ignacio Ibanez (batería) y Nikola (guitarra y voz). El grupo cuenta con un EP editado en 1998, el álbum Subconsciente (2005) y prepara su segunda producción discográfica.

A.N.I.M.A.L -sigla de Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- fue fundada en 1992 por Andrés Giménez, Marcelo Corvalán y Matías Carrizo, con un fuerte mensaje de reivindicación cultural latinoamericana. Actualmente, la formación se completa con Cristian Lapolla y Marcelo Castro.

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