A.N.I.M.A.L celebrará en la ciudad los 30 años de “El nuevo camino del hombre”
La banda tocará el álbum completo el 14 de agosto en Club Tri, con la apertura de Orate, en un show que repasará uno de los discos más influyentes del metal argentino.
La banda A.N.I.M.A.L. se presentará el 14 de agosto a las 20:00 en Club Tri, donde celebrará los 30 años de su disco El nuevo camino del hombre con un show especial en el que interpretará el álbum completo. La apertura estará a cargo de Orate.
Editado en 1996, El nuevo camino del hombre marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, consolidando su identidad sonora y su mensaje. El trabajo alcanzó el disco de oro en Argentina, superando las 30.000 copias vendidas y posicionando a la banda en una escala de mayor masividad dentro de la escena.
En su regreso a Mar del Plata, el grupo repasará este material emblemático respetando su esencia original, pero con la intensidad que caracteriza sus presentaciones en vivo. El formato promete una experiencia íntima y potente para revivir un disco clave del metal nacional.
La apertura estará a cargo de Orate, banda de death metal formada en 1998 en la ciudad, actualmente integrada por Maken (bajo), Juan Ignacio Ibanez (batería) y Nikola (guitarra y voz). El grupo cuenta con un EP editado en 1998, el álbum Subconsciente (2005) y prepara su segunda producción discográfica.
A.N.I.M.A.L -sigla de Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar- fue fundada en 1992 por Andrés Giménez, Marcelo Corvalán y Matías Carrizo, con un fuerte mensaje de reivindicación cultural latinoamericana. Actualmente, la formación se completa con Cristian Lapolla y Marcelo Castro.