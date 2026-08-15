El Circo La Audacia, reconocido como el primer circo de Mar del Plata, presentará una propuesta especial para festejar el Día del Niño hoy y mañana a las 16:00, en la carpa montada junto al Museo José Hernández de la Laguna de los Padres (Ruta Nacional 226 Km. 14,5).

Ads

El espectáculo está concebido como una experiencia cultural integral para toda la familia que fusiona la estética del circo clásico con la destreza contemporánea.

A lo largo de la jornada, el público podrá disfrutar de un despliegue de acrobacias aéreas, malabares, rutina de payasos, humor, ilusionismo y cuadros musicales en un entorno natural emblemático de la ciudad.

Puede interesarte

Las entradas se pueden conseguir de forma anticipada mediante la plataforma virtual ARTicket o directamente en la boletería del predio antes de cada función. Para quienes se trasladen en transporte público, desde la producción destacaron que la zona cuenta con la cobertura de la línea de colectivo 717.

Ads

Ads