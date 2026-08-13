El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la realización de Freak City MDP, una convención dedicada al universo de los cómics, el entretenimiento y la cultura pop, que se llevará a cabo del viernes al domingo en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal (25 de Mayo 3108).

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La propuesta reunirá a figuras y referentes del sector, entre ellos Ale Szykula, creador de Locoarts, y la conductora Gabi Roife, recordada por el programa A jugar con Hugo.

Ambos participarán de paneles y actividades especiales programadas para las tres jornadas. Además, el encuentro ofrecerá stands temáticos, actividades interactivas para toda la familia y un patio gastronómico con foodtrucks.

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En cuanto al cronograma y el acceso del público, la jornada inaugural de mañana funcionará de 14:00 a 18:00 con entrada libre y gratuita. En tanto, el sábado y el domingo las actividades se desarrollarán entre 11:00 y 18:00, requiriendo en ambas fechas la adquisición de pases a través de la plataforma virtual ArtTicket.

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