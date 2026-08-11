DM Experience regresará a Mar del Plata para presentar su espectáculo “The Universe of Depeche Mode – Tour 2026”. La cita será el sábado 22 de agosto a las 21 en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750.

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Luego de recorrer distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica y de su presentación en el Teatro Gran Rex, la banda propone un show basado en los grandes clásicos de Depeche Mode, con una puesta en escena y visuales especialmente diseñadas.

El repertorio incluye canciones como “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, “Just Can't Get Enough”, “Never Let Me Down Again” y “Policy of Truth”, entre otros temas que atravesaron distintas generaciones.

La propuesta busca ir más allá del formato tradicional de tributo, incorporando la estética, la energía y el universo visual que caracterizan a la banda británica.

DM Experience está integrada por Steve Bryan, en voz; Gabriel Stanizzo, en teclados, secuencias y coros; Ignacio Bolívar, en guitarras, teclados y segunda voz; y Guillermo Gardeazabal, en batería.

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Además, el grupo tiene previsto regresar a Europa durante octubre para presentarse en España y Portugal.

Las entradas para el show de Mar del Plata se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

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