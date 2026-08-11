DM Experience llega a Mar del Plata para recorrer el universo de Depeche Mode
La banda se presentará el sábado 22 de agosto en el Centro de Arte Radio City Roxy con “The Universe of Depeche Mode – Tour 2026”, un espectáculo que combina música, puesta en escena y visuales.
DM Experience regresará a Mar del Plata para presentar su espectáculo “The Universe of Depeche Mode – Tour 2026”. La cita será el sábado 22 de agosto a las 21 en el Centro de Arte Radio City Roxy, ubicado en San Luis 1750.
Luego de recorrer distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica y de su presentación en el Teatro Gran Rex, la banda propone un show basado en los grandes clásicos de Depeche Mode, con una puesta en escena y visuales especialmente diseñadas.
El repertorio incluye canciones como “Enjoy the Silence”, “Personal Jesus”, “Just Can't Get Enough”, “Never Let Me Down Again” y “Policy of Truth”, entre otros temas que atravesaron distintas generaciones.
La propuesta busca ir más allá del formato tradicional de tributo, incorporando la estética, la energía y el universo visual que caracterizan a la banda británica.
DM Experience está integrada por Steve Bryan, en voz; Gabriel Stanizzo, en teclados, secuencias y coros; Ignacio Bolívar, en guitarras, teclados y segunda voz; y Guillermo Gardeazabal, en batería.
Además, el grupo tiene previsto regresar a Europa durante octubre para presentarse en España y Portugal.
Las entradas para el show de Mar del Plata se encuentran disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.