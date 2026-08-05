Por Marcelo Gobello

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El 5 de agosto de 1966, la música del siglo XX cruzó un punto de no retorno: The Beatles lanzaban en el Reino Unido su séptimo álbum de estudio, Revolver, acompañado en simultáneo por un histórico simple de doble lado A que reunía «Yellow Submarine» y «Eleanor Rigby».

Seis décadas después, aquel conjunto de canciones no solo mantiene una vigencia apabullante, sino que sigue figurando en el podio absoluto de la historia de la música.



Para mediados de 1966, la Beatlemanía era una jaula de oro. Hartos del griterío sordo de las giras —que abandonarían definitivamente pocas semanas después en el Candlestick Park—, John, Paul, George y Ringo se atrincheraron en los estudios Abbey Road. Con la complicidad técnica del genial productor George Martin y la osadía de un jovencísimo ingeniero de sonido llamado Geoff Emerick, los Fab Four convirtieron la consola de grabación en un instrumento musical más.

Revolver, con su icónica portada en blanco y negro diseñada por su amigo de las eócas de Hamburgo Klaus Voorman, es el manifiesto sonoro donde la canción pop tradicional saltó al vacío de la vanguardia. Nada volvió a ser igual tras escuchar:

La genialidad lúdica de «Yellow Submarine» (que comenzó como una triste balada de John) fue transformada en una suerte de infantil, entregada a la entrañable voz de Ringo Starr que se convirtió en un himno universal de fraternidad psicodélica.

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El estudio 2 de Abbey Road se transformó en una fiesta sonora con ruidos de cadenas sumergidas, burbujas sopladas con sorbetes, altavoces y la banda entera haciendo coros en trance. El contraste dramático fue con «Eleanor Rigby», su compañera de simple y opuesto perfecto. El octeto de cuerdas arreglado por George Martin prescindió por completo de guitarras y batería, vistiendo la desolación y la soledad urbana con un dramatismo neoclásico impactante.

La experimentación psicodélica, las cintas pasadas al revés, variaciones de velocidad (varispeed) y loops hipnóticos cierran el disco con la profética «Tomorrow Never Knows», inspirada en el Libro Tibetano de los Muertos. Disco que abre a toda marcha con la consagración compositiva de George Harrison con la acidez política de «Taxman» y luego sorprende con su incursión en la música hindú con «Love You To». El lirismo melódico de Paul se hace presente en gemas de orfebrería pop como «Here, There and Everywhere» o el vigor soul de «Got to Get You into My Life».

Anuncio original de salida del disco en 1966.



A 60 años de su salida a la calle, Revolver no suena como un objeto de museo ni como una reliquia nostálgica. Es la prueba contundente del momento exacto en que cuatro muchachos de Liverpool dejaron de ser un fenómeno de masas para convertirse en la vanguardia artística que redefinió el canon de la música contemporánea. Un año después la revolución sería completa con otra obra seminal, pero es en este trabajo donde encontramos el gran cambio de la música del siglo XX.