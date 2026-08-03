La actriz y comediante Charo López regresará a Mar del Plata con una nueva edición de "Cantamos Fatal", la propuesta que combina karaoke, humor y participación del público y que ya se convirtió en un clásico de sus presentaciones. La cita será a las 23.30 el viernes 7 de agosto en Club TRI (20 de Septiembre 2650), donde los asistentes podrán animarse a subir al escenario y ser protagonistas de una noche distinta.

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Con una combinación de humor, música y participación abierta, el evento invita a dejar de lado las inhibiciones y disfrutar de una experiencia colectiva en la que no importa la calidad vocal, sino las ganas de divertirse. La consigna es simple: elegir una canción, cantar y compartir una velada entre amigos.

La noche contará además con la musicalización de DJ Male Fiesta, que acompañará la propuesta con una selección de temas para mantener el clima festivo durante toda la jornada.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con valores populares. La propuesta vuelve a instalarse como una de las opciones más originales de la agenda cultural marplatense, combinando música, humor y participación en un formato que invita a todos a cantar, sin importar la experiencia.

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