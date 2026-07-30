“El carnaval de los animales y otras músicas” continúa su paso por Mar del Plata con una propuesta que combina música, canto, danza, humor e interacción con el público. El espectáculo, producido por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, se presenta durante las vacaciones de invierno en el Teatro Tronador BNA.

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Paz Corinalesi, alumna del último año de la carrera de Dirección Escénica de Ópera del ISATC y responsable de la dramaturgia y la puesta, contó que el proyecto nació como un concierto con escena en el Salón Dorado del Teatro Colón.

“Ahora se transformó en una producción para el Teatro Tronador, en una versión más escénica y adaptada a un teatro a la italiana”, explicó durante una entrevista radial.

La obra cuenta con dos cantantes líricos y un ensamble de diez músicos, integrado por alumnos y egresados del Instituto. Además, el director de orquesta cumple el papel de presentador y guía, interactuando con los niños y explicando cada pieza y acción que ocurre sobre el escenario.

Corinalesi remarcó que se trata de una experiencia destinada a todas las edades y no únicamente al público infantil. “Se van a llevar la oportunidad de acercarse a la música, la danza y el canto desde un lugar lúdico, fresco y entretenido”, destacó.

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La función tiene una duración aproximada de 50 minutos, pensada para mantener la atención de los más chicos y ofrecer, al mismo tiempo, una experiencia amena para los adultos.

Esta es la primera dirección de Corinalesi dentro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. La artista, oriunda de Bahía Blanca y formada inicialmente como bailarina de ballet, se encuentra actualmente finalizando sus estudios de dirección de ópera en Buenos Aires.

Durante su estadía también agradeció el acompañamiento del equipo técnico del Teatro Tronador BNA. “Me hicieron sentir muy bien y trabajamos muy cómodos”, afirmó.

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Tras la presentación de este jueves 30 de julio, el espectáculo tendrá sus últimas funciones el viernes 31 y el sábado 1 de agosto, a las 15, en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746. Las entradas pueden adquirirse en la boletería o por medio de Ticketek.