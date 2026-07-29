​La magia del Teatro Colón de Buenos Aires continúa desplegándose en Mar del Plata durante estas vacaciones de invierno. La propuesta interactiva de "El carnaval de los animales" invita a toda la familia y a niños a partir de los 4 años a disfrutar y redescubrir la música clásica en un formato cercano, distendido y rodeado de almohadones.

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​El espectáculo tiene como eje principal la célebre obra del compositor francés Camille Saint-Saëns, acompañada por fragmentos de grandes clásicos como La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach. La puesta en escena cuenta con la participación de un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, bajo la dirección musical de Santiago Rosso y Javier Müller, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi y puesta en escena de Paz Corinaldesi.



​Las funciones se llevarán a cabo jueves 30, viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, siempre a las 15:00 horas en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746). La llegada de esta exitosa producción a la ciudad fue posible gracias a una gestión impulsada por Marcelo González, permitiendo que el público marplatense disfrute por primera vez de esta experiencia única.



​Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Tronador BNA y de forma online a través de Ticketek.

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