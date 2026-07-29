Continúa "El carnaval de los animales" del Teatro Colón en Mar del Plata
El exitoso espectáculo del ciclo Colón para Niños sigue presentándose en el Teatro Tronador BNA con funciones diarias a las 15 horas, hasta este sábado 1 de agosto inclusive.
La magia del Teatro Colón de Buenos Aires continúa desplegándose en Mar del Plata durante estas vacaciones de invierno. La propuesta interactiva de "El carnaval de los animales" invita a toda la familia y a niños a partir de los 4 años a disfrutar y redescubrir la música clásica en un formato cercano, distendido y rodeado de almohadones.
El espectáculo tiene como eje principal la célebre obra del compositor francés Camille Saint-Saëns, acompañada por fragmentos de grandes clásicos como La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y Los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach. La puesta en escena cuenta con la participación de un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, bajo la dirección musical de Santiago Rosso y Javier Müller, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi y puesta en escena de Paz Corinaldesi.
Las funciones se llevarán a cabo jueves 30, viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto, siempre a las 15:00 horas en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746). La llegada de esta exitosa producción a la ciudad fue posible gracias a una gestión impulsada por Marcelo González, permitiendo que el público marplatense disfrute por primera vez de esta experiencia única.
Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Tronador BNA y de forma online a través de Ticketek.