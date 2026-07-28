Los Fabulosos Cadillacs regresarán tras nueve años de ausencia a Mar del Plata y se presentarán el 24 de octubre para encabezar la inauguración del Arena Mar del Plata, un nuevo espacio para eventos de gran escala ubicado en Luro y San Juan.

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Con más de 40 años de trayectoria, el grupo se consolida como uno de los máximos exponentes del ska y el rock latinoamericano, con una carrera que incluye presentaciones en estadios nacionales y escenarios internacionales de gran relevancia.

El concierto fue confirmado por los organizadores del recinto, quienes informaron que las entradas estarán disponibles desde el 3 de agosto a las 12:00 a través de la plataforma Venti, con la posibilidad de abonarlas en cuatro cuotas sin interés para clientes del Banco Provincia.

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El recital formará parte del lanzamiento oficial del Arena Mar del Plata, un espacio destinado a albergar espectáculos musicales, eventos culturales y producciones de gran convocatoria en la ciudad.

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