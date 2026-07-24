La Municipalidad de General Pueyrredon continúa con el desarrollo de la tercera edición de Aventura en Mar del Plata, una propuesta integral de actividades recreativas y culturales para toda la familia durante las vacaciones de invierno, con eventos gratuitos y opciones accesibles en distintos puntos de la ciudad.

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Entre las actividades destacadas del fin de semana sobresale Mordisco, el primer Festival del Alfajor Marplatense, que se realizará el domingo 26 de 11:00 a 18:00 en Villa Mitre (Lamadrid 3870). El evento contará con la participación de 15 productores locales, feria de emprendedores y propuestas para niños, con entrada libre.

En tanto, el lunes 27 de 14:00 a 17:00, la Plaza Mitre será escenario de Yequita, un festival infantil que incluirá espectáculos en vivo de Los Científicos Locos, Cuento con Vos, Las Magdalenas y Al Rock con Leche.

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Como parte de la iniciativa, el municipio también lanzó un álbum de figuritas coleccionable sobre los espacios culturales locales. Aquellos que encuentren la figurita especial del “Capitán Dorado” obtendrán un pase libre anual para todos los museos municipales.

Además, la 11ª Feria del Libro Infantil y Juvenil continúa en el Torreón del Monje hasta el 1 de agosto, de 11:00 a 19:00, con talleres, narraciones y presentaciones de autores.

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En paralelo, el programa Almacenes Culturales llevará actividades comunitarias a distintos barrios: el lunes 27 a las 10:30 en el Hogar Convivencial Scarpati, el miércoles 29 a las 14:00 en el Faro de la Memoria y el viernes 31 a las 15:00 en un comedor del barrio Las Heras.

La programación completa puede consultarse en la web oficial del municipio.

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