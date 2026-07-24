El Teatro Carreras (Entre Ríos 1824) presenta una cartelera con dos propuestas teatrales infantiles que presentan funciones diarias a las 15:00 y 17:30, en el marco de las vacaciones de invierno en Mar del Plata.

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En el primer turno, a las 15:00, se ofrece Superhéroes enredados, un espectáculo que combina humor y acción al reunir a personajes como Ariel, Rapunzel y Ana junto a Spider-Man y Capitán América.

La trama gira en torno a una misión conjunta para enfrentar un hechizo lanzado por Maléfica, quien se asocia con Deadpool. La puesta integra coreografías, música y escenas de acción, con eje en el trabajo en equipo y la cooperación.

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En tanto, a las 17:30, se presenta Cazadoras doradas, una comedia musical inspirada en la estética del K-pop, con canciones en español y una propuesta visual orientada al público juvenil.

La obra, que ya superó las 100 funciones en escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, narra la historia de un grupo de jóvenes que busca mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad a través de la amistad y la confianza.

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