Este domingo 26 de julio, de 16 a 22, Club TRI (20 de Septiembre 2650) será sede de una nueva edición de invierno de la Feria de Arte y Diseño TRI, un encuentro que convocará a más de 30 proyectos vinculados al arte, el diseño y la producción gráfica.

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En el marco de las vacaciones de invierno, la feria ofrecerá una amplia variedad de propuestas, entre ellas arte gráfico, fotografía, libros de diseño, indumentaria, cerámica, objetos para el hogar y joyería. Además de los emprendimientos marplatenses, participarán creadores invitados que llegarán desde Rosario, Buenos Aires y La Plata.

La jornada también contará con una propuesta gastronómica para acompañar el recorrido. Luys Coffee estará a cargo del café y la merienda, mientras que quienes deseen extender la visita podrán disfrutar de las opciones para cenar que ofrece el club.

Como es habitual, los asistentes también tendrán acceso a las bibliotecas del espacio, con libros disponibles para consultar y leer durante la permanencia en el lugar. La entrada será libre y gratuita.



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