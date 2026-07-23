Desde las 14 hs, una alfombra roja que engalanaba el foyer del Teatro Tronador BNA, dio la bienvenida a las familias que asistieron a la primera función, con parte del elenco presente para recibir al público antes del espectáculo.

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En escena, la versión reducida a un acto y tres escenas del inmortal ballet de Piotr Ilich Chaikovski, con puesta en escena y coreografía de Sabrina Streiff sobre los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov. Alumnos y graduados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón junto a su Compañía Juvenil de Danza protagonizaron una propuesta pensada para toda la familia.

Mediante la gestión de Marcelo González el ciclo infantil del Teatro Colón de Buenos Aires, desembarca de esta manera por primera vez en Mar del Plata, en el Teatro Tronador BNA. El lago de los cisnes continúa con funciones el jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, a las 15 hs.

La semana próxima será el turno de “El carnaval de los animales” proponiendo un Concierto entre almohadones con un programa que recorre fragmentos de grandes clásicos: El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns, La flauta mágica y Los cuentos de Hoffmann, entre otras piezas. Un ensamble instrumental y cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón interpretarán el repertorio bajo la dirección de Santiago Rosso, con arreglos de Pablo Bocchimuzzi, coreografía de Fabiana Roma, y puesta en espacio de Paz Corinaldesi. Destinado a niños y niñas a partir de los 4 años. Las funciones tendrán lugar los días martes 28, miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto a las 15hs.

Las entradas para ambos espectáculos están disponibles en www.ticketek.com.ar y en la boletería del Teatro Tronador BNA, Santiago del Estero 1746.

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