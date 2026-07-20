La banda MUGRE llegará por primera vez a Mar del Plata para presentar en vivo su nuevo disco homónimo. El recital será el sábado 1 de agosto, desde las 20, en Club TRI (20 de Septiembre 2650), donde dará comienzo a una gira que también recorrerá distintas ciudades de Argentina y Uruguay.

Ads

Puede interesarte

Integrado por Jazmín Esquivel, Sofía Naara y Mariana Michi, el grupo se consolidó como una de las propuestas emergentes más destacadas de la escena alternativa nacional. Con una década de trayectoria, el trío combina influencias del punk y el post-punk con una fuerte impronta autogestiva y composiciones atravesadas por temáticas sociales.

El espectáculo estará centrado en la presentación de "MUGRE", su segundo trabajo de estudio, que fue coproducido junto al reconocido músico y productor Tweety González. El álbum, compuesto entre 2025 y 2026, muestra una evolución en la identidad sonora de la banda, con un sonido más oscuro y potente, sin perder la energía que caracteriza sus shows en vivo.

La fecha en Mar del Plata será el punto de partida de una gira que incluirá presentaciones en Montevideo, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Bariloche y Lago Puelo, antes del show de lanzamiento oficial previsto para el 20 de agosto en Niceto Club, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de Articket y en los puntos de venta ubicados en Belgrano 3420 y Avenida Pedro Luro 3247. El evento será exclusivo para mayores de 18 años.

Ads

Ads