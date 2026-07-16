Bajo la gestión de Marcelo Gonzalez, El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón desembarcará en la ciudad con su Compañía Juvenil de Danza en el Teatro Tronador BNA, Presentarán una versión de El lago de los cisnes, acompañada por la música de Piotr Ilitch Chaikovski y con adaptación coreográfica de Sabrina Streiff.

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La puesta tendrá como protagonistas a cuatro jóvenes talentos marplatenses: Sol Ahusborde, Guadalupe Polo, Pau Míguez Gallardo y Máximo Blas Solís, quienes asumirán roles centrales y aportarán frescura, disciplina y sensibilidad interpretativa a la producción.

Los cuatro atravesaron una etapa de su formación en la sede marplatense del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que funciona en el Teatro Tronador BNA. Posteriormente continuaron sus estudios en Buenos Aires o en instituciones internacionales.

Las funciones se realizarán durante las vacaciones de invierno el miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, siempre a las 15.

Este proyecto académico tuvo su primera realización en marzo pasado sobre el escenario principal del Teatro Colón, donde se consolidó como un hito formativo y artístico para sus jóvenes intérpretes.

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La iniciativa forma parte de la misión pedagógica del ISATC, orientada a brindarles a sus estudiantes la experiencia de transitar uno de los títulos mayores del repertorio clásico dentro de un verdadero laboratorio de estilo y excelencia. La Compañía Juvenil de Danza se convierte así en un espacio donde la tradición y la juventud dialogan, con una lectura vibrante y contemporánea de un clásico eterno.

Sol Ahusborde

Oriunda de Mar del Plata, Sol Ahusborde inició su formación en danza en la sede local del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ubicada en el Teatro Tronador BNA, donde cursó sus primeros cuatro años.

Posteriormente continuó sus estudios en la sede Buenos Aires del ISATC y egresó en 2025. También fue alumna de los maestros Héctor Barriles y Ximena Gutiérrez. Actualmente realiza el ciclo de perfeccionamiento.

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A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones del Instituto presentadas en la sala principal del Teatro Colón, donde interpretó principalmente roles solistas.

Formó parte de Bodas de Aurora, entre 2022 y 2023; Sueño de una noche de verano, en 2023, con coreografía de Oscar Araiz; Baile de Graduados, entre 2023 y 2024; Coppélia y La Sylphide, en 2024; Sancho Panza y Hada de Azúcar, en 2025; y El lago de los cisnes, en 2026.

Guadalupe Polo

Guadalupe Polo también nació en Mar del Plata y comenzó su preparación artística en la sede del ISATC que funciona en el Teatro Tronador BNA, donde completó sus primeros cuatro años de formación.

Más tarde continuó sus estudios en la sede Buenos Aires del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y egresó en 2025. Además, fue alumna de Héctor Barriles y Ximena Gutiérrez. Actualmente cursa el ciclo de perfeccionamiento.

Durante su trayectoria dentro del Instituto interpretó distintos papeles destacados en producciones realizadas en la sala principal del Teatro Colón.

Entre ellos sobresale el rol protagónico de La Sylphide, en 2024, junto con sus participaciones como solista en Bodas de Aurora y Hada de Azúcar.

Como parte de su preparación internacional, realizó además un curso de verano en la Academia de Ballet Vaganova, ubicada en San Petersburgo, Rusia.

Pau Míguez Gallardo

Pau Míguez Gallardo, oriundo de Mar del Plata, comenzó a estudiar danza a los seis años en un instituto privado de Argentina.

A los ocho años ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en su sede del Teatro Tronador BNA, donde cursó sus primeros cuatro años. Posteriormente continuó su formación en la sede Buenos Aires del ISATC.

A lo largo de su recorrido artístico participó en diversos proyectos independientes, integró producciones junto al Ballet Estable del Teatro Colón e intervino en múltiples proyectos académicos del Instituto presentados en la sala principal del Teatro Colón.

Desde 2025 continúa su perfeccionamiento en la Pro Ballet School de Basilea, Suiza, donde profundiza su formación dentro de un ámbito de proyección internacional.

Máximo Blas Solís

Máximo Blas Solís nació en Mar del Plata e inició su formación en danza bajo la guía de la maestra Zulma Mattion.

Posteriormente ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en la sede del Teatro Tronador BNA, donde cursó sus primeros cuatro años. Luego continuó sus estudios en Buenos Aires y egresó en 2025.

Entre sus maestros se encuentran Marcelo Antelo, Franco Cadelago y Emanuel Abruzzo. Actualmente cursa el ciclo de perfeccionamiento de la carrera de Danza del ISATC.

Durante su trayectoria participó en producciones junto al Ballet Estable del Teatro Colón, el Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata y el BAB Juvenil.

Entre las obras que integró se encuentran Giselle, Suite en Blanc, Bolero X y ¡A bailar! ¿Dónde está el maestro?, todas en 2024; La Bella Durmiente, entre 2024 y 2026; Romeo y Julieta y la Gala por los 100 años del Ballet del Teatro Colón, en 2025; y La Bayadera, entre 2024 y 2026.

Dentro de los proyectos académicos del Instituto Superior de Arte presentados en la sala principal del Teatro Colón, también interpretó diversos roles solistas en Baile de Graduados, Hada de Azúcar y El lago de los cisnes.