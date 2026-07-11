La Feria Sociocultural Mitre invita a vecinos, turistas y visitantes a participar de su propuesta cultural, recreativa y solidaria durante las vacaciones de invierno, que se desarrollará a lo largo de todo julio en Mar del Plata, con actividades diarias de 11:00 a 20:00 en la calle Papa Francisco (ex Mitre), entre San Martín y Luro.

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La iniciativa, abierta con entrada libre y gratuita, ofrece un espacio de encuentro para toda la familia con una amplia variedad de artesanías y producciones locales, consolidándose como uno de los puntos destacados de la agenda cultural invernal de la ciudad.

En el marco de la programación especial, en jornadas específicas se realizarán espectáculos musicales en vivo, con el objetivo de promover el trabajo de artistas locales y generar instancias de recreación para el público.

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Asimismo, la feria impulsa una campaña solidaria de recolección de alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores comunitarios de Mar del Plata. Desde la organización invitan a la comunidad a colaborar con donaciones para acompañar a los sectores más necesitados.

La propuesta incluye feria de artesanos y manualistas, shows musicales en vivo en fechas determinadas y una campaña solidaria de alimentos, todo con acceso libre y gratuito durante julio.

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