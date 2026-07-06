Mar del Plata recibirá el 25 y 26 de julio la Mar del Plata Coffee Cup 2026, una expo de cultura cafetera que reunirá a baristas, cafeterías, productores, tostadores, marcas del sector, profesionales gastronómicos y público interesado en el café de especialidad.

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El evento se desarrollará en el Gran Hotel Provincial y tendrá entrada gratuita. La propuesta contará con competencias en vivo, degustaciones, charlas, stands de marcas y actividades pensadas para conectar a la comunidad cafetera durante dos jornadas.

Según la información oficial del encuentro, se esperan más de 15.000 asistentes, con más de 30 stands, más de 60 marcas, representantes de más de 20 ciudades, 2.500 metros cuadrados de exhibición y más de 10 oradores. La organización presenta a la expo como un espacio para aprender, compartir experiencias y acercarse al mundo del café de especialidad.

Uno de los ejes centrales será la realización de tres competencias oficiales del circuito cafetero, alineadas con estándares internacionales: AeroPress, Latte Art y Cup Tasters. En la primera, los participantes preparan café frente a un jurado que evalúa las bebidas a ciegas; en Latte Art, los baristas muestran precisión técnica y creatividad; y en Cup Tasters, se pone a prueba la capacidad sensorial para identificar perfiles de café entre distintas tazas.

Además, los tres primeros puestos de cada competencia recibirán como premio una experiencia vinculada al origen del café. El primer puesto obtendrá un viaje a una finca cafetera en Colombia, mientras que el segundo accederá a una experiencia en una finca del Norte Argentino. También habrá un sorteo especial entre competidores que no resulten ganadores: un curso SCA dictado por Camilo Muñoz.

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La organización está a cargo de Caro Molina, barista, formadora y promotora de la cultura del café de especialidad en Mar del Plata, y de Nacho Cafetero, referente de la comunidad cafetera local. La propuesta se suma a la agenda de vacaciones de invierno de la ciudad y busca posicionar a Mar del Plata como punto de encuentro para el sector cafetero nacional.

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