BTS fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de La Plata, una distinción aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante en la previa de los tres recitales que la banda ofrecerá en octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

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La iniciativa fue impulsada por la comunidad de seguidores BTS La Plata, con el acompañamiento de concejales, y buscó destacar el impacto que el grupo surcoreano ha generado a nivel internacional no solo a través de la música, sino también por su compromiso con la promoción de la cultura, la diversidad, la inclusión, la salud mental y distintos mensajes dirigidos a las nuevas generaciones.

En los fundamentos de la declaración también se remarcó la trayectoria de más de trece años de la banda, considerada uno de los mayores fenómenos de la industria musical mundial. Además de romper récords de ventas, reproducciones y asistencia a conciertos, sus integrantes participaron en campañas internacionales vinculadas a la educación, el bienestar juvenil y el intercambio cultural.

La banda, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, llegará a la Argentina con su gira Arirang Tour, que incluye presentaciones los días 21, 23 y 24 de octubre en La Plata. Los conciertos marcarán el esperado regreso del grupo a los escenarios tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y servirán para presentar las canciones de su nuevo álbum, Arirang, además de interpretar los mayores éxitos de su carrera.

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