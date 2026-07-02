El músico Pedro Berreta, conocido artísticamente como Paraná Berreta, se presentará el próximo miércoles 8 a las 20:30 en el Centro de Arte MDP (San Luis 1750), con su espectáculo Cantor y guitarrero, un concierto íntimo que combina canciones propias y clásicos de la música popular argentina.

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La propuesta está concebida como un encuentro de cercanía, en el que el artista invita a compartir un recorrido musical atravesado por el canto, la guitarra y las emociones. A lo largo del espectáculo, Berreta interpretará un repertorio que alterna composiciones propias con versiones de referentes fundamentales del cancionero nacional.

Entre los autores abordados se destacan José Larralde, Alfredo Zitarrosa, Ricardo Iorio, Indio Solari y Carlos Gardel, cuyas obras son reinterpretadas desde una mirada personal que cruza raíz y contemporaneidad.

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Berreta es cantor, compositor y guitarrero, con una propuesta que conserva la esencia del folklore tradicional, pero con una impronta cálida y actual. Se dio a conocer como integrante de Los Tabaleros, con quienes grabó Carmesí, Lolita, entre otros.

Su trayectoria incluye la participación en proyectos destacados como El Disco de Oro, Folklore de 1940, de Vitillo Abalos, galardonado con el Premio Gardel 2017 a Mejor Álbum Masculino de Folklore. Además, es egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), institución de referencia en la formación de músicos del ámbito popular.

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